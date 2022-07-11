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Блинкен выразил премьер-министру Японии соболезнования в связи гибелью Синдзо Абэ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл в Японию в понедельник, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщают местные СМИ.

Блинкен изменил свое расписание после поездки в Таиланд, чтобы иметь возможность заехать в Японию перед возвращением в США.

Отмечается, что в ходе встречи с Кисидой госсекретарь США выразил соболезнования по случаю гибели Абэ, заявив, что смерть экс-премьера Японии - "это большая потеря".

Блинкен также добавил, что Абэ в период своей политической деятельности перевел отношения Японии и США "на новый уровень".

Абэ, дольше всех в Японии занимавший пост премьер-министра, был смертельно ранен 8 июля во время выступления на митинге, доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

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США Япония Энтони Блинкен Синдзо Абэ Фумио Кисида
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