Блинкен выразил озабоченность состоянием здоровья экс-премьера Японии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность состоянием здоровья бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в которого стреляли в городе Нара.

"Наши мысли, наши молитвы с ним, с его семьей, с народом Японии", - сказал Блинкен в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 на индонезийском острове Бали.

"Это очень, очень печальный момент. И мы ждем новостей из Японии", - добавил дипломат.

В пятницу в Абе выстрелили, когда он выступал на предвыборном мероприятии. Он потерял сознание. Сотрудники скорой помощи говорили, что он не подавал признаков жизни. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии, сказал позднее премьер-министр Фумио Кисида.