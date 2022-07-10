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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Евросоюз призвал стороны конфликта в Шри-Ланке к сотрудничеству

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В ЕС изучают возможности помочь населению Шри-Ланки в складывающейся в стране обстановке политического и экономического кризиса, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС оценивает доступные варианты для дальнейшего усиления своей поддержки населению Шри-Ланки", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

Отмечается, что Евросоюз "призывает все стороны сотрудничать и сосредоточиться на мирном, демократическом и упорядоченном урегулировании".

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В Брюсселе считают, что "все партийные лидеры несут ответственность за то, чтобы проложить путь к разрешению нынешнего кризиса и вернуться к нормальной жизни".

Как сказано в сообщении представителя ЕВС, "ЕС внимательно следит за развитием событий в Шри-Ланке".

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами, в итоге которых есть человеческие жертвы и нанесен существенный материальный ущерб.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Шри-Ланка ЕС Евросоюз
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