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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Байден во время визита на Ближний Восток обсудит тему продовольственной безопасности

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе турне по Ближнему Востоку рассчитывает поднять вопросы, связанные с энергетикой, продовольственной безопасности, заявил в понедельник советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Мы будем стараться продвигать интересы в сфере энергетики, продовольственной безопасности: это важно для нас и наших союзников", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Салливан пояснил, что в ходе поездки у Байдена будет возможность провести встречи с лидерами ряда стран, входящих в ОПЕК.

Отвечая на вопросы журналистов, он не стал рассуждать о том, будет ли президент США в ходе этих встреч настаивать на увеличении добычи нефти в мире на какую-то фиксированную величину.

"Мы придерживаемся общей позиции, заключающейся в том, что в мире нужно наладить достаточные поставки нефти (...). Это нужно и для защиты американских потребителей", - подчеркнул советник президента.

Байден позже на этой неделе отправится в ближневосточный регион. Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию.

Джо Байден Саудовская Аравия
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