Больница и дома повреждены в результате удара по Новой Каховке в Херсонской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области вечером в понедельник, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации региона.

"После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома", - сказал собеседник агентства.

При этом попаданий по объектам ГЭС не зафиксировано, уточнил "Интерфаксу" заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов.

"В ГЭС не было попаданий. Никакой угрозы ГЭС нет", - сказал он.

Об ударе по ГЭС ранее сообщили некоторые СМИ. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео из Новой Каховки, на которых видны сильные взрывы.

Вооруженные силы Украины уже предпринимали попытку удара по Каховской ГЭС. 8 июля сообщалось, что российская ПВО успешно отразила ракетную атаку и предотвратила выход из строя объекта.

По информации из открытых источников, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.