В ЛНР создан штаб по подготовке референдума

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Штаб по подготовке референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России создали в ЛНР, сообщила в пятницу советник главы республики Марина Филиппова.

"Сегодня на первом заседании Общественной палаты второго созыва было принято очень важное решение, которое, конечно же, мы будем приветствовать и поддерживать, - о создании общественного штаба по поддержке и проведению референдума на нашей территории по вхождению ЛНР в состав РФ", - сказала Филиппова журналистам.