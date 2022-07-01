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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против импорта российского золота

Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против импорта российского золота
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в рамках работы над новым пакетом санкций в отношении РФ изучают возможность введения запрета на импорт в ЕС российского золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Европейский союз работает над новыми санкциями, которые направлены на российское золото", - пишет агентство.

В сообщении отмечается, что планы ЕС совпадают с намерениями стран G7 сокращать источники доходов Москвы.

По данным источников, новый пакет санкций, как ожидается, также будет охватывать исправления ранее введенных мер, например, "корректировку правил транзита подсанкционных товаров" в Калининград.

Помимо этого, отметили собеседники агентства, в ЕС в ближайшее время сконцентрируются на ужесточении уже существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также на расширении санкционного списка с физическими и юридическими лицами.

Агентство напоминает, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота в 2021 году оценивался в 12,6 млрд фунтов стерлингов.

Bloomberg отмечает, что когда Великобритания, США, Япония и Канада обнародовали планы по новому запрету на импорт золота из России ранее на этой неделе, Лондон заявил, что эта мера окажет "огромное влияние" на способность России "финансировать вооруженные силы и на попытки олигархов избежать последствий финансовых санкций через приобретение слитков".

По данным агентства, "отраслевые аналитики проявляют меньший энтузиазм, называя запрет в значительной степени символическим", поскольку санкции, наложенные на Россию в связи с событиями вокруг Украины, фактически уже закрыли для нее рынки Европы и США. "И даже потоки в традиционные центры торговли в Лондоне и Цюрихе в основном иссякли из-за собственных санкций со стороны отрасли", - приводит Bloomberg комментарии экспертов.

ЕС
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