В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Японии за сутки зарегистрировано 110 675 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Japan Times. Это рекордный показатель для страны, прежнее максимальное значение было установлено 5 февраля (104 168 случаев).

Отмечается, что сразу несколько префектур зафиксировали рекордные показатели инфицирования. По данным издания, в Токио в субботу выявлено 18 919 новых эпизодов, что почти вдвое выше цифр, зарегистрированных неделей ранее. Умерли от вируса в японской столице два человека.

В Японии распространяется крайне заразный подвариант "омикрона" ВА.5.