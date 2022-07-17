Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Число случаев COVID-19 в мире превысило 561,9 млн

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 561 980 103, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 368 794 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 521 016 и 1 023 788.

Индия - 43 750 599 и 525 709.

Бразилия - 33 290 266 и 675 295.

Франция - 32 881 645 и 151 454 (данные на утро четверга, в пятницу, субботу и воскресенье не обновлялись).

Германия - 29 692 989 и 142 533 (данные на утро пятницы, в субботу и воскресенье не обновлялись).

Великобритания - 23 280 957 и 182 262 (данные на утро четверга, в пятницу, субботу и воскресенье не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 819,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 132, Франции - 2 297, Германии - 1 690, Великобритании - 2 647. Данные по США не приводятся.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 июля

Кандидат в британские премьеры будет продолжать поддерживать Киев в случае своего избрания

Кандидат в британские премьеры будет продолжать поддерживать Киев в случае своего избрания

Украинский грузовой самолет разбился в Греции

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об ударе по городу Алчевск из HIMARS

Что произошло за день: суббота, 16 июля

В 38 департаментах Франции объявили "оранжевую" степень погодной опасности

В 38 департаментах Франции объявили "оранжевую" степень погодной опасности

Байден сказал о намерении США оставаться активным партнером стран Ближнего Востока

Байден сказал о намерении США оставаться активным партнером стран Ближнего Востока

От последствий жары в Испании за неполную неделю скончались 360 человек

Пандемия коронавируса

В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Латвии нашли угрозу нацбезопасности в интервью Лукашенко юным репортерам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });