Байден провел серию встреч с лидерами стран Ближнего Востока и Персидского залива

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел в Джидде (Саудовская Аравия) серию встреч с лидерами стран ближневосточного региона и Персидского залива.

Согласно сообщениям журналистов из пула Белого дома, у Байдена состоялись двусторонние встречи с представителями высшего руководства Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В беседах с ними Байден затронул различные аспекты, затрагивающие как двусторонние отношения, так и отношения на уровне региона.

В частности, на встрече с королем Бахрейна Хамадом Аль-Халифой он обсудил ситуацию с базированием в этой стране Центрального командования и Пятого флота ВМС США.

Одной из тем встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси стала продовольственная безопасность, в частности в свете ситуации на Украине. "США и Египет сошлись во мнении относительно того, что конфликт может отразиться на цепочках доставок, а так же на ценах на энергоносители, товары и услуги", - отмечается в сообщении журналистов Белого дома.

На встрече с представителями высшего руководства Саудовской Аравии Байден затронул энергетические темы. "США приветствуют увеличение производства нефти на 50% по сравнению с тем, что планировалось в Саудовской Аравии на июль и август этого года. Эти и последующие в ближайшие недели меры значительно помогут стабилизировать рынки", - пишут журналисты пула.

Байден 15-16 июля находился с визитом в Саудовской Аравии, где ранее в субботу принял участие в заседании лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.