Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Байден сказал о намерении США оставаться активным партнером стран Ближнего Востока

Байден сказал о намерении США оставаться активным партнером стран Ближнего Востока
Президент США Джо Байден
Фото: Chris Kelponis-Pool/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - США не намерены покидать Ближний Восток, они останутся партнером для стран региона, заявил в субботу американский президент Джо Байден в Джидде (Саудовская Аравия) на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"США собираются оставаться активным партнером, вовлеченным в дела Ближнего Востока. Поскольку мир становится более конкурентным, а вызовы, с которыми мы сталкиваемся, - более сложными, мне становится все яснее, насколько сопряжены интересы США и успехи Ближнего Востока", - сказал он.

Как добавил Байден, "мы не уйдем, оставив за собой вакуум, который заполнят Китай, Россия и Иран".

Ранее сообщалось, что Байден после визита в Израиль прибыл в Саудовскую Аравию. Он стал первым лидером США, который совершил прямой перелет из Израиля в Саудовскую Аравию.

Как передало саудовское государственное информагентство SPA, в результате визита Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 документов о сотрудничестве в различных сферах.

Саудовская Аравия Ближний Восток США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

От последствий жары в Испании за неполную неделю скончались 360 человек

Пандемия коронавируса

В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Латвии нашли угрозу нацбезопасности в интервью Лукашенко юным репортерам

Жара устанавливает температурные рекорды во Франции

Военная операция на Украине

Шойгу поручил наращивать действия группировок на всех направлениях в ходе СВО на Украине

Шойгу поручил наращивать действия группировок на всех направлениях в ходе СВО на Украине

Что случилось этой ночью: суббота, 16 июля

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Жертвами крушения военного вертолета в Мексике стали 14 человек

Две ракеты были пущены из сектора Газа по Израилю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });