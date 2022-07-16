Байден сказал о намерении США оставаться активным партнером стран Ближнего Востока

Президент США Джо Байден Фото: Chris Kelponis-Pool/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - США не намерены покидать Ближний Восток, они останутся партнером для стран региона, заявил в субботу американский президент Джо Байден в Джидде (Саудовская Аравия) на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"США собираются оставаться активным партнером, вовлеченным в дела Ближнего Востока. Поскольку мир становится более конкурентным, а вызовы, с которыми мы сталкиваемся, - более сложными, мне становится все яснее, насколько сопряжены интересы США и успехи Ближнего Востока", - сказал он.

Как добавил Байден, "мы не уйдем, оставив за собой вакуум, который заполнят Китай, Россия и Иран".

Ранее сообщалось, что Байден после визита в Израиль прибыл в Саудовскую Аравию. Он стал первым лидером США, который совершил прямой перелет из Израиля в Саудовскую Аравию.

Как передало саудовское государственное информагентство SPA, в результате визита Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 документов о сотрудничестве в различных сферах.