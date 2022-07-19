Число случаев COVID-19 в Южной Корее растет на фоне распространения субварианта "омикрона"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Южной Корее наблюдается рост заболеваемости COVID-19, которая за прошедшие сутки превысила 73 тыс. новых случаев, сообщает информагентство Yonhap.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано 73 582 новых случая заражения COVID-19, 12 человек скончались.

Днем ранее было зарегистрировано 26 299 случаев коронавируса, в воскресенье - 40 342 заболевших, а в субботу - 41 310.

С конца июня в стране наблюдается заметный рост числа случаев инфицирования, связанный с распространением субварианта штамма "омикрон" BA.5.

Органы здравоохранения Южной Кореи заявили, что число ежедневных случаев COVID-19 в стране может вырасти до более чем 200 тыс. в следующем месяце.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, правительство рекомендовало сделать четвертую прививку от COVID-19 людям в возрасте 50 лет и старше, а также гражданам в возрасте 18 лет и старше, имеющим сопутствующие заболевания.

К концу июля правительство планирует увеличить до 10 тыс. число центров по лечению COVID-19, где люди могут сдать анализы на коронавирус, получить индивидуальную медицинскую помощь и противовирусные препараты.