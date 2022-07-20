Москва надеется, что США снимут ограничения на экспорт российского зерна

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет содействовать вывозу украинского зерна, но при этом должны быть сняты все запреты на экспорт российского зерна.

"Турецкая Республика и лично президент Эрдоган много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно - мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, где он в том числе провел двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил, что об этом изначально были договоренности и с международными организациями.

"Они взяли на себя (обязательства) все это запакетировать, никто не возражал до сих пор, в том числе и американские наши партнеры. Но посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - сказал Путин.

При этом он напомнил, что США сняли уже ряд ограничений, в частности на поставки российских удобрений.

"Как вы знаете, скажем, ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами фактически сняты. Надеюсь, что то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках, произойдет и с поставками на экспорт российского зерна", - заявил Путин.