Временный президент Шри-Ланки Викрамасингхе избран главой государства

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Парламент Шри-Ланки избрал временного президента страны Ранила Викрамасингхе главой государства, сообщает в среду Associated Press.

73-летний политик получил 134 голоса, его ближайший оппонент – бывший министр по делам СМИ Дулла Аллахаперума – 82 голоса.

Агентство отмечает, что избрание Викрамасингхе может спровоцировать протестное движение в стране, поскольку он входил в администрацию бывшего президента Шри-Ланки.

Викрамасингхе занимал пост премьера страны с мая этого года. Ранее в июле он стал исполняющим обязанности президента Шри-Ланки.

На прошлой неделе бывший президент страны Готабая Раджапакса направил председателю парламента официальное извещение об отставке со своего поста. После проверки поступившего сообщения на подлинность председатель парламента подтвердил отставку Раджапаксы.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.