На Шри-Ланке прошла инаугурация президента, представляющего марксистскую партию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На Шри-Ланке состоялась инаугурация президента страны Ануры Кумары Диссанаяке, представлявшего на выборах альянс левых партий, сообщает в понедельник Associated Press.

Президент на церемонии инаугурации заявил, что "стране предстоит решить немало трудных задач".

Второй тур президентских выборы на Шри-Ланке прошел в субботу. Лидер левой коалиции "Национальная народная сила" и марксисткой партии "Народный фронт освобождения" Диссанаяке получил более 5,7 млн голосов.

Его соперник по второму туру, лидер оппозиционной центристской коалиции "Объединенная народная сила" Сайит Премадаса, набрал более 4,5 млн голосов.

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе (2022-2024 гг.) баллотировался на второй срок в качестве независимого кандидата, однако вышел из президентской гонки уже после первого тура.

От нового президента ждут решение экономического кризиса в стране, отмечает Associated Press.

В 2022 году на Шри-Ланке столкнулась с масштабными финансово-экономическими проблемами, острым дефицитом продовольствия, топлива и медикаментов, что вызвало массовые протесты, а также отставку и бегство президента Махинды Раджапаксы.