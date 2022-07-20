Король Бельгии призвал сплотиться перед угрозой энергетического кризиса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Король бельгийцев Филипп выразил опасение, что энергетический кризис отразится на жизни бедных слоев населения и призвал сплотиться и не допустить этого. Он затронул эту тему в ежегодном обращении к нации по случаю Дня присяги короля 21 июля, его выступление транслировало телевидение.

"Рост цен на энергию сделает неизбежным выбор сложных решений, - заявил монарх.

"Мы должны абсолютно избежать, чтобы продолжали расширяться разрывы между различными слоями населения, чтобы образовывались или расширялись новые очаги бедности. Наша модель общества, основанная на инклюзивности и солидарности, может справиться с этими новыми шоками", - заявил король.

Он отметил, что пандемия подвергла испытанию эту общественную модель, но именно сплоченность общества помогла бельгийцам пройти через предыдущие два года. Теперь перед страной остаются многочисленные вызовы, и бельгийцам нужно сохранить сплоченность, чтобы обеспечить свое будущее, считает Филипп.

Король рассчитывает в борьбе с экономическим кризисом на общеевропейские подходы. "Ведь именно сплочение в Европейском союзе позволило нам сформулировать общие ответы в областях здравоохранения, обороны, энергетики и приема беженцев", - подытожил он.

Бельгийский национальный праздник учрежден в 1890 году при короле Леопольде II в память о присяге на верность конституции первого короля бельгийцев Леопольда Саксен-Кобургского 21 июля 1831 года. Присяга короля знаменует начало существования независимой Бельгии с политическим строем конституционной и парламентской монархии.