Военные РФ заявили, что Запорожская АЭС в результате атаки украинских дронов не пострадала

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что украинские формирования использовали два беспилотника для атаки на объекты на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из дронов был сбит, станция не пострадала.

"Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы", - сказал на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он сообщил, что 18 июля украинские формирования нанесли удар по объектам на территории ЗАЭС двумя беспилотниками-"камикадзе", один из которых был уничтожен на подлете к станции.

"В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины", - сказал Мизинцев.

Пресс-служба администрации Энергодара заявляла, что 11 человек получили различные травмы в результате атаки украинских беспилотников на объекты ЗАЭС.

Минобороны РФ сообщало, что ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.