В Сеуле заявили, что КНДР может провести ядерное испытание в среду

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр по делам объединения двух Корей Квон Ен Се не исключает, что КНДР может провести ядерное испытание в день годовщины окончания Корейской войны - 27 июля.

"Я думаю, что такая возможность существует", - цитирует министра агентство "Ренхап".

В среду Север отмечает 69-ю годовщину перемирия в Корейской войне (1950- 1953 гг.). Пхеньян называет данный праздник Днем Победы.

По данным разведывательных сообществ Южной Кореи и США, на данный момент КНДР завершила все приготовления к очередному подземному ядерному испытанию на полигоне Пунгери.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Север готов провести ядерное испытание в любое время, когда решит.

"Мы считаем, что (...) с момента моей инаугурации (10 мая 2022 года - ИФ) он (Пхеньян - ИФ) полностью готов и способен сделать это (провести ядерное испытание - ИФ), когда решит", - цитирует президента агентство "Ренхап".

В последний раз КНДР проводила подобное испытание в 2017 году.