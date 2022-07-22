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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Верховный лидер талибов запретил критиковать чиновников

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Верховный лидер контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) мулла Хайбатулла Ахундзада издал распоряжение, которым запрещается критиковать чиновников и должностных лиц.

"Согласно исламскому учению, недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в адрес должностных лиц и критиковать их по ложным (далеким от реальности) предлогам", - говорится в документе, текст которого опубликован в пятницу на подконтрольных талибам ресурсах.

"В исламе нет места сплетням и слухам, потому что это вызывает ненависть у мусульман, разрушает их веру и ослабляет их усилия", - отмечается в документе.

В подтверждение своего распоряжения лидер талибов привел несколько доказательств из Корана и Сунны.

"Соблюдение упомянутых исламских принципов - шариатская обязанность всех соотечественников, моджахедов и средств массовой информации, (которые должны) действовать в соответствии с ними", - отмечается в документе.

В распоряжении говорится, что нарушители должны быть подвергнуты наказанию, при этом меры наказания не называются.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Талибан Афганистан Хайбатулла Ахундзада
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