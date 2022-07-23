Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Угроза лесных пожаров привела к эвакуации курорта на острове Лесбос

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти греческого острова Лесбос провели эвакуацию туристов и местных жителей с популярного курорта на юге острова у деревни Ватера из-за вспыхнувших в этом районе лесных пожаров, сообщили в субботу западные СМИ.

Эвакуацию осуществили в качестве меры предосторожности. Точное число вывезенных лиц не сообщается.

Пожар вспыхнул в субботу и начал распространяться с двух сторон по направлению к деревням Вриса и Ватера. Власти направили на тушение пожара семь самолетов и вертолет, позднее ожидается прибытие дополнительных сил пожарных с материковой Греции.

Тем временем, пожарные третий день борются с огнем в национальном лесном парке "Дадья-Лефкими-Суфлион" в районе Эврос на северо-востоке Греции. Сильный дым мешает пожарным самолетам тушить пламя.

Ранее на этой неделе сообщалось, что лесные пожары в ряде стран Европы продолжают создавать серьезные проблемы, однако пожарным удалось взять под контроль распространение значительной части из них. Так, греческие пожарные смогли потушить природные пожары у подножья горы Пенделикон к северу от Афин.

В прошлом году из-за лесных пожаров в Греции выгорело 103 тыс. га земель, погибли три человека.

Природные пожары в Европе

13
Рука, ИталияМегара, ГрецияОренс, ИспанияАфины, ГрецияПомбал, ПортугалияМалага, ИспанияЛандира, ФранцияБайао, ПортугалияАвила, ИспанияЛа-Тест-де-Бюш, ФранцияСамора, ИспанияБарселонаГалисия, Испания
Рука, Италия
Греция Лесбос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВОЗ признала распространение оспы обезьян среди людей ЧС в здравоохранении

ВОЗ признала распространение оспы обезьян среди людей ЧС в здравоохранении
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об ударах по 12 пунктам управления ВСУ и четырем складам с оружием

Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 23 июля

Министр обороны Турции заявил об отсутствии необходимости разминирования украинских портов

В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара

В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград

Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции

Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });