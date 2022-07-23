Угроза лесных пожаров привела к эвакуации курорта на острове Лесбос

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти греческого острова Лесбос провели эвакуацию туристов и местных жителей с популярного курорта на юге острова у деревни Ватера из-за вспыхнувших в этом районе лесных пожаров, сообщили в субботу западные СМИ.

Эвакуацию осуществили в качестве меры предосторожности. Точное число вывезенных лиц не сообщается.

Пожар вспыхнул в субботу и начал распространяться с двух сторон по направлению к деревням Вриса и Ватера. Власти направили на тушение пожара семь самолетов и вертолет, позднее ожидается прибытие дополнительных сил пожарных с материковой Греции.

Тем временем, пожарные третий день борются с огнем в национальном лесном парке "Дадья-Лефкими-Суфлион" в районе Эврос на северо-востоке Греции. Сильный дым мешает пожарным самолетам тушить пламя.

Ранее на этой неделе сообщалось, что лесные пожары в ряде стран Европы продолжают создавать серьезные проблемы, однако пожарным удалось взять под контроль распространение значительной части из них. Так, греческие пожарные смогли потушить природные пожары у подножья горы Пенделикон к северу от Афин.

В прошлом году из-за лесных пожаров в Греции выгорело 103 тыс. га земель, погибли три человека.