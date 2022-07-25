Вулкан Сакурадзима в Японии извергался второй день подряд

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Сакурадзима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии извергался рано утром в понедельник второй день подряд, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что вулкан в этот раз выбросил столб пепла и дыма на высоту 2 тыс. 200 м.

Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее японское метеорологическое агентство объявило максимальный уровень тревоги в связи с началом извержения вулкана Сакурадзима.

В агентстве призвали людей проявлять осторожность на дистанции до 3 км от кратера. Кроме того, из наиболее опасных районов эвакуировали несколько десятков жителей.