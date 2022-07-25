Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В ЕС еще не пришли к общему мнению о сокращении спроса на газ на 15%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе пока не смогли достичь соглашения по предложению Еврокомиссии сократить спрос на газ на 15% в ближайшие месяцы, но работа в этом направлении ведется. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Этот вопрос по-прежнему в работе", - сказал высокопоставленный европейский дипломат агентству AP.

В миреВ Еврокомиссии сочли, что страны ЕС смогут продержаться ближайшую зиму без газа РФЧитать подробнее

По его словам, постпреды стран ЕС обсуждают этот вопрос. Также они рассматривают идею ограничения полномочий Еврокомиссии, которая, в случае претворения в жизнь плана в его нынешнем виде, получит возможность вводить ограничения на газ, не заручаясь согласием стран-членов.

20 июля Еврокомиссия предложила европейский план сокращения спроса на газ.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Предложение Европейской комиссии должен рассмотреть и утвердить Совет ЕС.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 25 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Власти Украины рассчитывают начать экспорт зерна по морю на этой неделе

Военная операция на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });