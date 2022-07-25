В ЕС еще не пришли к общему мнению о сокращении спроса на газ на 15%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе пока не смогли достичь соглашения по предложению Еврокомиссии сократить спрос на газ на 15% в ближайшие месяцы, но работа в этом направлении ведется. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Этот вопрос по-прежнему в работе", - сказал высокопоставленный европейский дипломат агентству AP.

По его словам, постпреды стран ЕС обсуждают этот вопрос. Также они рассматривают идею ограничения полномочий Еврокомиссии, которая, в случае претворения в жизнь плана в его нынешнем виде, получит возможность вводить ограничения на газ, не заручаясь согласием стран-членов.

20 июля Еврокомиссия предложила европейский план сокращения спроса на газ.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Предложение Европейской комиссии должен рассмотреть и утвердить Совет ЕС.