Госдеп пообещал ознакомиться с предложением Борреля по возобновлению СВПД

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти США ознакомятся и уведомят ЕС о своей позиции относительно предложения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявили во вторник в госдепе.

"План, который, как мы считаем, был бы хорошей сделкой, обсуждается с марта. И мы были готовы его принять. И, как мы понимаем, что этот новый документ, о котором говорил Боррель, основан на том самом нашем черновом плане", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы изучаем изменения, которые были предложены со стороны ЕС. И мы отреагируем на них в скором времени", - отметил он.

Он добавил, что США будут действовать "быстро" при оценке предложения Борреля и проинформируют Брюссель напрямую.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник в комментарии в газете The Financial Times заявил, что "пришло время спасти иранскую ядерную сделку". Он также представил предложение по возобновлению сделки, которое, по его словам, не является "идеальным соглашением". "Но оно представляет лучший из возможных вариантов, который я, будучи координатором переговоров, считаю реализуемым", - указал Боррель. По его словам, его предложение "включает все достигнутые всеми сторонами компромиссы". Он предупредил, что если это предложение будет отвергнуто, то "мы рискуем столкнуться с опасным ядерным кризисом".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" посредников - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Последний раунд прервался в марте и до сих пор не возобновился.