75% сторонников демократов в США против выдвижения Байдена на второй срок

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Три четверти сторонников Демократической партии США не хотели бы, чтобы действующий президент Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос SSRS.

Согласно его результатам, 24% избирателей-демократов и избирателей, симпатизирующих демократам, не хотят выдвижения Байдена, потому что не верят в его победу. В январе и феврале так считали 18% респондентов. 32% опрошенных оказались против выдвижения, потому что не хотят видеть Байдена президентом, причем еще в начале года такого мнения придерживались 16% сторонников демократов.

Как отмечается, только 25% респондентов хотели бы видеть Байдена кандидатом в президенты в 2024 году. В январе-феврале этого хотели 45% опрошенных.

Кроме того, опрос показывает, что 31% избирателей-демократов и избирателей, симпатизирующих демократам, в возрасте 45 лет и старше предпочли бы, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, а среди респондентов до 45 лет так считают только 18%.

Из результатов опроса также следует, что 55% избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев не хотят, чтобы бывший президент Дональд Трамп стал кандидатом от их партии на президентских выборах 2024 года. 55% пожелали, чтобы кандидатом был кто-то помимо Трампа. В январе-феврале против выдвижения Трампа выступали 49% респондентов.