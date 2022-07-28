Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

75% сторонников демократов в США против выдвижения Байдена на второй срок

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Три четверти сторонников Демократической партии США не хотели бы, чтобы действующий президент Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос SSRS.

Согласно его результатам, 24% избирателей-демократов и избирателей, симпатизирующих демократам, не хотят выдвижения Байдена, потому что не верят в его победу. В январе и феврале так считали 18% респондентов. 32% опрошенных оказались против выдвижения, потому что не хотят видеть Байдена президентом, причем еще в начале года такого мнения придерживались 16% сторонников демократов.

Как отмечается, только 25% респондентов хотели бы видеть Байдена кандидатом в президенты в 2024 году. В январе-феврале этого хотели 45% опрошенных.

Кроме того, опрос показывает, что 31% избирателей-демократов и избирателей, симпатизирующих демократам, в возрасте 45 лет и старше предпочли бы, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, а среди респондентов до 45 лет так считают только 18%.

Из результатов опроса также следует, что 55% избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев не хотят, чтобы бывший президент Дональд Трамп стал кандидатом от их партии на президентских выборах 2024 года. 55% пожелали, чтобы кандидатом был кто-то помимо Трампа. В январе-феврале против выдвижения Трампа выступали 49% респондентов.

США Джо Байден Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ не получал обращений по разговору Лаврова и Блинкена

У адвокатов Уилана нет информации о его возможном обмене на Бута

У адвокатов Уилана нет информации о его возможном обмене на Бута

CNN сообщает, что США предложили обменять Виктора Бута на Грайнер и Уилана

Блинкен рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Лавровым

ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%

ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%
Пандемия коронавируса

Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19 после болезни

De Beers отметила риски для спроса на алмазы из-за макроэкономики

De Beers отметила риски для спроса на алмазы из-за макроэкономики

BASF отчитался о сворачивании бизнеса в России и Белоруссии

Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву до 2027 года

В "Газпроме" заявили, что Siemens не ремонтирует двигатели на "Северном потоке"

В "Газпроме" заявили, что Siemens не ремонтирует двигатели на "Северном потоке"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });