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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Байден намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует объявить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Bloomberg.

По словам многочисленных помощников и союзников, Байден готовится выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание через несколько месяцев после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

"Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны верить ему на слово", - заявила агентству помощница Байдена Анита Данн.

Как отмечается, опросы показывают, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата.

Трое демократов в Конгрессе недавно предложили Байдену уступить место более молодому преемнику, в то время как еще несколько демонстративно отказались поддержать его переизбрание, напоминает Bloomberg.

Во время вступления в должность президента США Байдену было 78 лет, что является рекордным возрастом среди президентов США на момент вступления в эту должность. В случае удачного переизбрания Байден начнет второй срок на президентском посту в возрасте 82 лет.

США Джо Байден
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