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В Университете Дьюка предложили технологию геномного редактирования для борьбы с COVID

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ученые Университета Дьюка разработали методику применения технологии геномного редактирования CRISPR/Cas13, которая может целенаправленно выключать определенные гены, для борьбы с SARS-Cov-2, говорится в сообщении университета.

"В экспериментах по проверке концепции, проведенных на мышах, использовались доступные в настоящее время модифицированные липидные наночастицы для доставки специфической матричной РНК CRISPR/Cas13, которая создает неблагоприятную среду в легких для инфекции SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Ученые сосредоточились на протеазе - ферменте, расщепляющем белок, который называется катепсин L, или CTSL, в изобилии содержится в легких и позволяет вирусу проникать в клетки человека.

Матричная РНК CRISPR/Cas13 после внутривенного введения уменьшала концентрацию CTSL в легких животных, что эффективно и безопасно блокировало проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки, в итоге у обработанных животных были более высокие показатели выживаемости.

Дальнейшие эксперименты на инфицированных животных показали, что наночастицы, загруженные CRISPR, снижают вирусную нагрузку в легких животных с COVID-инфекциями и подавляют "иммунную бурю", которая вызывает смертельные случаи.

Также предполагается, что эта наносистема может быть легко адаптирована в будущем для нацеливания на заражение другими вирусами, такими как гепатит B.

Отмечается, что, если разработать систему доставки в виде ингалятора вместо внутривенного введения, препарат можно вводить самостоятельно в качестве профилактической меры до или после авиаперелета или большого собрания.

Портал научной информации Phys.org отмечает, что ученым Университета Дьюка удалось сделать так, чтобы выработка фермента, необходимого для многих процессов в организме, приостанавливалась на срок до семи дней, а затем возобновлялась.

Кроме того, отмечается, что метод не зависит от мутаций самого коронавируса, поэтому в перспективе может работать на людях с ослабленным иммунитетом.

Система CRISPR/Cas13 состоит из белка из семейства Cas13а, который способен направленно расщеплять одноцепочечную РНК, подавляя, таким образом, транскрипцию определенного гена и, соответственно, выработку целевого белка. Также в генной инженерии используется система CRISPR/Cas13, направленная на редактирование ДНК.

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