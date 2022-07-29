Белый дом объявил, что разговор Байдена и Путина пока не планируется

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - США на данный момент не планируют организовывать разговор американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, заявили в пятницу в Белом доме.

"Что касается разговора или планов на разговор, то звонок президента Байдена президенту Путину в настоящий момент не планируется", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о возможности контактов президентов после разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее в пятницу Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Лавровым.

В МИД РФ заявили, что Лавров и Блинкен провели "обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации", а также обсудили ситуацию на Украине.