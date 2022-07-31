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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Кортеж президента Гватемалы обстреляли неизвестные

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи не пострадал в результате нападения на его кортеж, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве и в вооруженных силах.

По их данным, неизвестные в субботу открыли огонь по кортежу президента во время посещения им департамент Уэуэтенанго на западе страны недалеко от границы с Мексикой.

Четверо нападавших, предположительно, гватемальцев, пытались скрыться в Мексике, но были задержаны военными.

Официальная информация от властей страны пока не поступала.

Гватемала Алехандро Джамматеи
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