Кортеж президента Гватемалы обстреляли неизвестные

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи не пострадал в результате нападения на его кортеж, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве и в вооруженных силах.

По их данным, неизвестные в субботу открыли огонь по кортежу президента во время посещения им департамент Уэуэтенанго на западе страны недалеко от границы с Мексикой.

Четверо нападавших, предположительно, гватемальцев, пытались скрыться в Мексике, но были задержаны военными.

Официальная информация от властей страны пока не поступала.