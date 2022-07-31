Армия Гватемалы опровергла факт нападения на кортеж президента страны

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель командования гватемальской армии Рубен Тельес опроверг ранее распространенную СМИ информацию о том, что на кортеж президента страны Алехандро Джамматеи было совершено нападение.

Он подтвердил, что между неизвестными и солдатами, обеспечивавшими безопасность президента при посещении им города Ла-Лагуну в департаменте Уэуэтенанго на западе страны недалеко от границы с Мексикой, произошла перестрелка.

"Военнослужащие гватемальской армии остановили автомобиль, который приближался к их местоположению. Пассажиры автомобиля, увидев присутствие военнослужащих, начали стрелять, солдаты открыли ответный огонь. Один из стрелявших по солдатам был ранен, остальные скрылись в направлении Мексики", - цитирует чиновника агентство Associated Press (AP).

Ранее гватемальские СМИ со ссылками на источники в правительстве и в вооруженных силах сообщили, что Джамматеи не пострадал в результате нападения на его кортеж.

В сообщениях говорилось, что неизвестные в субботу открыли огонь по кортежу президента во время посещения им департамент Уэуэтенанго. Четверо нападавших, предположительно, гватемальцев, пытались скрыться в Мексике, но были задержаны военными.