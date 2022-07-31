Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Армия Гватемалы опровергла факт нападения на кортеж президента страны

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель командования гватемальской армии Рубен Тельес опроверг ранее распространенную СМИ информацию о том, что на кортеж президента страны Алехандро Джамматеи было совершено нападение.

В миреСМИ сообщили, что кортеж президента Гватемалы обстреляли неизвестныеЧитать подробнее

Он подтвердил, что между неизвестными и солдатами, обеспечивавшими безопасность президента при посещении им города Ла-Лагуну в департаменте Уэуэтенанго на западе страны недалеко от границы с Мексикой, произошла перестрелка.

"Военнослужащие гватемальской армии остановили автомобиль, который приближался к их местоположению. Пассажиры автомобиля, увидев присутствие военнослужащих, начали стрелять, солдаты открыли ответный огонь. Один из стрелявших по солдатам был ранен, остальные скрылись в направлении Мексики", - цитирует чиновника агентство Associated Press (AP).

Ранее гватемальские СМИ со ссылками на источники в правительстве и в вооруженных силах сообщили, что Джамматеи не пострадал в результате нападения на его кортеж.

В сообщениях говорилось, что неизвестные в субботу открыли огонь по кортежу президента во время посещения им департамент Уэуэтенанго. Четверо нападавших, предположительно, гватемальцев, пытались скрыться в Мексике, но были задержаны военными.

Гватемала Алехандро Джамматеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен и министр обороны Израиля обсудили вопросы безопасности

В Турцию зашел ракетный эсминец ВМС США

В Турцию зашел ракетный эсминец ВМС США

Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии

NASA раскритиковало Китай, не сообщивший траекторию падения первой ступени своей ракеты

NASA раскритиковало Китай, не сообщивший траекторию падения первой ступени своей ракеты

Что произошло за день: суббота, 30 июля

В состав ВМС США вошел новый большой десантный корабль

В состав ВМС США вошел новый большой десантный корабль

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о 50 погибших украинских пленных из-за удара по СИЗО в ДНР

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });