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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Число случаев COVID-19 в мире превысило 576,8 млн

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 576,81 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 399 498 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 823,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 146, Франции - 2 318 (данные на 30 июля), Германии - 1 707 (Данные на 30 июля), Великобритании - 2 681 (данные на 28 июля). Сведения по США отсутствуют.

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