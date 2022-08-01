Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Бывший управляющий директор "Яндекса" Худавердян подал в суд ЕС иск об отмене санкций

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывший управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян подал в суд Евросоюза иск об отмене санкций против него, говорится в официальном журнале ЕС.

Санкции в отношении Худавердяна были введены 15 марта. После этого Худавердян покинул свой пост, а также ушел из совета директоров компании.

Иск был подан 7 июня. В заявлении указывается, что основания для введения санкций против Худавердяна являются недостаточными.

Худавердян также утверждает, что "Яндекс" не является ключевой компанией, генерирующей источник дохода для правительства РФ, отмечается в документе.

Ранее "Яндекс" сообщал, что экс-CEO "Яндекса" Аркадий Волож собирается оспорить решение Евросоюза о введении санкций против него. В настоящий момент иск Воложа не зарегистрирован. О намерениях Худавердяна опротестовать санкции ЕС "Яндекс" не сообщал.

ЕС Тигран Худавердян Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Боррель счел, что возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу

SEC обвинила 11 человек, включая россиян, в создании криптопирамиды на $300 млн

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян

Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });