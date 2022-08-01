Бывший управляющий директор "Яндекса" Худавердян подал в суд ЕС иск об отмене санкций

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывший управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян подал в суд Евросоюза иск об отмене санкций против него, говорится в официальном журнале ЕС.

Санкции в отношении Худавердяна были введены 15 марта. После этого Худавердян покинул свой пост, а также ушел из совета директоров компании.

Иск был подан 7 июня. В заявлении указывается, что основания для введения санкций против Худавердяна являются недостаточными.

Худавердян также утверждает, что "Яндекс" не является ключевой компанией, генерирующей источник дохода для правительства РФ, отмечается в документе.

Ранее "Яндекс" сообщал, что экс-CEO "Яндекса" Аркадий Волож собирается оспорить решение Евросоюза о введении санкций против него. В настоящий момент иск Воложа не зарегистрирован. О намерениях Худавердяна опротестовать санкции ЕС "Яндекс" не сообщал.