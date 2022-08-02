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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Число случаев COVID-19 в мире превысило 578,2 млн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 578 203 847, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончался 6 402 471 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания и Италия.

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Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 91 472 835 и 1 030 498.

Индия - 44 049 878 и 526 427.

Бразилия - 33 855 964 и 678 715.

Франция - 34 077 286 и 153 219.

Германия - 30 956 873 и 144 150.

Великобритания - 23 515 924 и 184 649 (по состоянию на 30.07).

Италия - 21 059 545 и 172 297.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 823,9. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 147, Франции - 2 321, Германии - 1 709, Великобритании - 2 680, Италии - 2 867. Сведения по США отсутствуют.

Хроника 09 января 2020 года – 02 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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