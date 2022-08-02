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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Первое судно с украинским зерном из Одессы прибудет в Стамбул с задержкой из-за погоды

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Первое судно с украинским зерном, которое в минувший понедельник покинуло порт Одессы, прибудет в Стамбул позже, чем планировалось - к полуночи, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на турецкого генерала Озджана Алтунбулака.

"Подготовка новых судов с зерном и иной продукцией продолжается. Что касается судна Razoni, то в связи с погодными условиями, сухогруз бросит якорь у берегов Стамбула сегодня к полуночи", - сказал Алтунбулак, участвующий в работе Совместного координационного центра в Стамбуле.

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После прибытия в порт представители Турции, РФ, Украины и ООН досмотрят сухогруз, затем оно продолжит движение по намеченному маршруту.

Алтунбулак отметил, что координационный центр нацелен на реализацию в полном объеме соглашения по поставкам зерна из трех портов Украины.

Как сообщалось, судно Razoni идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан. Изначально ожидалось, что оно прибудет в Стамбул в 15:00 по московскому времени. На его борту находится около 27 тонн кукурузы.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Одесса Стамбул
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