Правительство Украины согласовало новое предложение "Нафтогаза" об отсрочке по евробондам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" в ближайшие дни направит держателям еврооблигаций новое предложение об отсрочке выплат по ним, так как получило соответствующее согласование от правительства, говорится в сообщении компании.

"Новое предложение держателям еврооблигаций "Нафтогаза" на отсрочку выплат скоординировано с министерством финансов, и условия предложения инвесторам соответствуют условиям предложения инвесторам по отсрочке выплат по суверенным еврооблигациям Украины и предложениям инвесторам от "Укрэнерго" и "Укравтодора", - отмечается в пресс-релизе.

По информации "Нафтогаза", в правительстве Украины рассчитывают на положительное решение держателей еврооблигаций компании по поводу новых условий отсрочки выплат. Новые условия позволят "Нафтогазу" использовать аккумулированные средства для импорта природного газа и подготовку к отопительному сезону, который может оказаться самым сложным в истории Украины.

"Для получения согласия держателей еврооблигаций на первом собрании кворум должен составить 2/3 от общей номинальной стоимости еврооблигаций, а голоса "за" должны отдать 75% от участников собрания", - отметил глава правления компании Юрий Витренко, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее, 21 июля, Кабмин Украины признал неудовлетворительной работу правления "Нафтогаза Украины" по изменению кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc. и обязал компанию заключить с Kondor Finance новый договор на установленных правительством условиях. Сами условия в распоряжении не были указаны.

"Нафтогаз" первоначально предлагал выплатить 19 июля 2024 года все купоны по еврооблигациям-2022 и -2024 и в тот же день погасить еврооблигации-2022 (как и было установлено при размещении бумаг), а купоны по еврооблигациям-2026 компания хотела бы выплатить 8 ноября 2024 года. Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а правительство запретило платить, что привело 26 июля к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза". Все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.