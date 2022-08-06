США выразили готовность содействовать диалогу Баку и Еревана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу о готовности Вашингтона содействовать диалогу между Баку и Ереваном.

"Заверил президента Алиева, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь в достижении прочного мира на Южном Кавказе", - написал Блинкен в твиттере.

Ситуация в Закавказье обострилась на этой неделе, когда на линии соприкосновения Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта произошли боестолкновения, в результате которых есть потери с обеих сторон.