Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило об уничтожении более 500 украинских военных и иностранных наемников в результате ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Днепропетровской областях.

"В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате этих ударов уничтожены свыше 400 украинских военнослужащих.

Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России нанесли удары высокоточным оружием по позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области - уничтожены более 70 украинских военных, около 150 получили ранения.

"В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона", уничтожены более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", - сказал он.

"На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", - сказал Конашенков.

Уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и американских HIMARS в Харьковской области в районе населенного пункта Пятигорское, заявил Конашенков.

По его словам, помимо этого, подавлено пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артемовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новоселка, Шнурки (ДНР), а также Калиновка и Доброе Николаевской области.

Российские военные сбили два украинских самолета Су-25 в Кировоградской и Харьковской областях.

"Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией в районе Солнцево Кировоградской области. Еще один украинский Су-25 сбит средствами противовоздушной обороны в районе Радгоспное Херсонской области", - сказал Конашенков.

Склад с более чем 50 тысячами тонн горючего для техники оперативной группировки войск "Днепр" уничтожен возле города Запорожье.

Конашенков также заявил, что "уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое и Соледар Донецкой народной республики (ДНР)".

По словам Конашенкова, всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах, а также пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Дружковка ДНР.