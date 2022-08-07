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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Задержанная властями Косово российская журналистка перестала выходить на связь

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Задержанная в непризнанном Косово специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова не выходит на связь, сообщили в газете.

"Сейчас Дарья не выходит на связь. Редакция "Комсомольской правды" продолжает следить за развитием ситуации с задержанием Асламовой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты в воскресенье.

В материале отмечается, что 5 августа журналистка в своем Telegram-канале опубликовала фото из Белграда. "На снимке она запечатлена с Епископ Ремесианским Стефаном", - добавили в "КП".

Ранее в газете сообщали, что Асламова была в Сербии по заданию "КП", журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

"Как сообщили KP.RU в посольстве РФ в Белграде, российские дипломаты пока не располагают никакой информацией о задержании в Косово и месте нахождения Дарьи Асламовой", - отмечалось в сообщении.

Ранее о задержании российской журналистки сообщил в социальной сети глава МВД самопровозглашенного Косово Джелаль Свечлия. По его словам, задержание было в ночь на 7 августа, "на погранпереходе на севере (Косова)".

Свечлия утверждал, что "многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку".

В "Комсомольской правде" со своей стороны заявляют: "Какие именно страны и как они доказали причастность спецкора к участию в шпионаже, в публикации не уточняется".

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Позднее стало известно, что по призыву США в Косово на месяц отложили введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами.

Косово Дарья Асламова
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