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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Индийская ракета не смогла вывести спутник на заданную орбиту

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) не смогла вывести спутник дистанционного зондирования Земли EOS-2 и малый кубсат AzaadiSat на изначально намеченную орбиту, запуск завершился частичным успехом, сообщила в воскресенье Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Оба спутника выведены на орбиту, однако орбита, на которую они были выведены, - ниже, чем ожидалось, что делает ее нестабильной", - говорится в сообщении организации.

В организации отметили, что все ступени отработали штатно, однако после включения двигателя четвертой ступени была зафиксирована потеря данных. Причину ее возникновения изучают специалисты.

Ракета-носитель была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны, в 09:18 по местному времени (06:48 МСК).

Ракета вывела на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-2 массой 145 кг. Аппарат предназначен для съёмки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Среди его задач: сбор данных о климатических аномалиях и формирование изображений, которые могут быть использованы специалистами в различных областях: охране окружающей среды, лесном и сельском хозяйствах, почвоведении и гидрологии.

Также на орбиту отправился кубсат AzaadiSat массой 8 кг. Его главная задача - дать возможность студентам из сельских районов Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях.

Индия EOS-2 AzaadiSat
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