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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Выведенные на орбиту Индией спутники были утеряны

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Спутники EOS-2 и AzaadiSAT, в воскресенье выведенные на орбиту индийской ракетой-носителем Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), утеряны и в скором времени сойдут с орбиты, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

"Ракета показывала себя очень хорошо на протяжении всей миссии, и когда она, наконец, достигла орбиты высотой 356 км, произошло отделение спутников - EOS-2 и AzaadiSAT. Однако впоследствии мы заметили аномалию в выведении спутников на орбиту. Аппараты были выведены на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты. Нашей намеченной орбитой была круговая орбита высотой 356 км, однако ракета смогла вывести спутник на орбиту с апогеем 356 км (самая дальняя от Земли точка орбиты) и перигеем 76 км (ближайшая к ней)", - отметил в своем обращении по результатам запуска Соманат.

Он подчеркнул, что специалисты выявили причину аномалии, они планируют детально исследовать ее, чтобы внести корректировки в следующие запуски ракеты.

По его словам, спутники не смогут долго находиться на орбите и в настоящий момент постепенно сходят с нее, чтобы затем вернуться в атмосферу. Он отметил, что "аппараты больше не могут быть использованы".

Ракета была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны, в 09:18 по местному времени. Позднее Индийская организация космических исследований сообщила, что ракета не смогла вывести аппараты на заданную орбиту.

Спутник дистанционного зондирования EOS-2 массой 145 кг предназначен для съемки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. В случае успеха миссии он должен бы был собирать данные о климатических аномалиях и формировать изображения, которые могли бы быть использованы специалистами в различных областях: охране окружающей среды, лесном и сельском хозяйствах, почвоведении и гидрологии.

Также на орбиту был отправлен кубсат AzaadiSat массой 8 кг, чтобы дать возможность учащимся из сельских районов Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях.

Индия
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