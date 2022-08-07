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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве на фоне ожидания прекращения огня

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве и городах, расположенных в центральной части Израиля, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Издание отмечает, что сирены сработали незадолго до 20:00. Изначально предполагалось, что в это время должно было начать действовать перемирие между Израилем и группировкой "Исламский джихад". Однако пока сообщений о достижении окончательных договорённостей о перемирии не поступало.

Данных о пострадавших в Тель-Авиве нет.

Ранее сообщалось, что власти Израиля дали согласие на вступление в силу перемирия с 20:00 по местному времени, однако палестинская "Исламский джихад" пока своего ответа не предоставил.

В пятницу армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израиль ликвидировал нескольких командиров боевиков.

Тель-Авив Израиль
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