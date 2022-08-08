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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В ФСБ заявили о напряженной оперативной обстановке на участке границы Армении с Ираном

В ФСБ заявили о напряженной оперативной обстановке на участке границы Армении с Ираном
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Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На армяно-иранском участке госграницы сложилась напряженная оперативная обстановка сообщает Пограничное управления ФСБ России в Республике Армения.

"В последнее время на армяно-иранском участке государственной границы сложилась напряженная оперативная обстановка, вызванная увеличением попыток незаконного перемещения тяжёлых наркотических средств и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из Ирана в Армению", - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что фиксируются случаи нарушения государственной границы представителями экстремистских и террористических организаций.

"Так, в 2021 году на участке Мегринского погранотряда российскими пограничниками были задержаны два боевика с оружием, гранатами и большим количеством боеприпасов, незаконно следовавшие из Ирана", - отметили в Погрануправлении.

Сообщается, что в целях обеспечения безопасности Республики Армения, в соответствии с законом Армении "О государственной границе", по согласованию с правительством, Службой национальной безопасности и другими компетентными органами Армении с начала текущего года установлен ряд оборудованных постов несения службы пограничных нарядов для осуществления выборочных, а в случае поиска и преследования нарушителей границы - всех без исключения проверочных мероприятий в отношении лиц и транспортных средств на предмет выявления, предупреждения и пресечения фактов контрабанды, организации незаконной миграции и других правонарушений.

"Просим граждан, осуществляющих перемещение в пограничной зоне, с понимаем отнестись к законным требованиям правоохранительных органов", - говорится в заявлении Погрануправления.

Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения осуществляет свою деятельность по охране государственной границы Армении с Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран на основании межгосударственного договора "О статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования", подписанного между двумя странами в 1992 году.

Армения Иран ФСБ
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