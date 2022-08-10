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Китай вывел на орбиту 16 спутников для различных целей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту Земли 16 коммерческих спутников для различных целей. Об том сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"10 августа в 12:50 по Пекинскому времени (в 07:50 по Москве) ракета-носитель "Чанчжэн-6" стартовала с космодрома Тайюань. На солнечно-синхронную орбиту были успешно выведены 16 коммерческих спутников, миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, все 16 спутников были разработаны и созданы компанией Changguang Satellite Technology.

Среди них десять оптических спутников серии"Цзилинь-1 Гаофэнь-03D", которые планируется использовать для дистанционного зондирования Земли и формирования изображений в высоком разрешении.

Также на орбиту отправились шесть спутниковых аппаратов серии "Юньяо-1", каждый из которых оснащен камерой длинноволнового инфракрасного диапазона, с ее помощью аппарат сможет изучать и отслеживать изменения в атмосфере Земли, а также проводить метеорологические исследования.

Китай
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