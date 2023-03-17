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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь 13-02", сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 16:33 по Пекинскому времени (в 11:33 по Москве) с космодрома Сичан.

Оптический спутник "Гаофэнь 13-02" будет использоваться для наблюдения за погодой, отслеживания природных катастроф, учета земельных угодий, а также в океанографии и экологическом регулировании.

Китай CASC Гаофэнь Чанчжэн
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