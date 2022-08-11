Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Дели вновь вводится масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Дели вновь ввели обязательное ношение масок на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Индии, сообщает в четверг Associated Press.

Штраф, предусмотренный за нарушение данной меры, эквивалентен $6.

В миреВ ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителейВ ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителейЧитать подробнее

За последние сутки Минздрав Индии выявил 16,2 тыс. случаев заболеваний, из них около 2,5 тыс. случаев приходятся на Дели. Кроме того, в столице Индии за сутки зарегистрировали девять летальных исходов вследствие заражения COVID-19, что является рекордом за последние полгода.

В Индии вакцинация началась в январе 2021 года, около 86% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.

За все время пандемии коронавируса в Индии выявили 44,2 млн случаев заболевания и 526 тыс. смертей, связанных с заражениями коронавирусом.

Индия Делит коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Чехии допустил запрет выдачи шенгенских виз россиянам в порядке санкций

Страны ЕС обсуждают координацию применения шенгенских правил для россиян

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиян

Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиян

Шольц усомнился в возможности запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Пандемия коронавируса

В ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителей

В ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителей

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума

Boeing поставил первый 787 Dreamliner более чем за год

Boeing поставил первый 787 Dreamliner более чем за год

Нефть Brent подешевела до $97,03 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 11 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });