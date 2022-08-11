В Дели вновь вводится масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Дели вновь ввели обязательное ношение масок на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Индии, сообщает в четверг Associated Press.

Штраф, предусмотренный за нарушение данной меры, эквивалентен $6.

За последние сутки Минздрав Индии выявил 16,2 тыс. случаев заболеваний, из них около 2,5 тыс. случаев приходятся на Дели. Кроме того, в столице Индии за сутки зарегистрировали девять летальных исходов вследствие заражения COVID-19, что является рекордом за последние полгода.

В Индии вакцинация началась в январе 2021 года, около 86% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.

За все время пандемии коронавируса в Индии выявили 44,2 млн случаев заболевания и 526 тыс. смертей, связанных с заражениями коронавирусом.