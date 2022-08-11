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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Испания запустила пилотный ж/д проект по экспорту 600 т кукурузы из Украины

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Испанский ж/д оператор Renfe Mercancias отправил на Украину экспериментальный ж/д состав из 25 контейнеров с мешками "биг-бэг" для перевозки 600 тонн кукурузы по альтернативному маршруту в обход украинских морпортов.

Соответствующий проект 9 августа запустило министерство транспорта, мобильности и развития городов Испании в качестве альтернативы или дополнения к морскому транспорту, сообщается на сайте испанского ведомства.

В рамках пилотного рейса министерство стремится продемонстрировать техническую и экономическую целесообразность таких перевозок. По его данным, поезд пройдет по пути Мадрид - Людвигсхафен - Дуйсбург - Лодзь - Хелм, а обратный - Хелм - Лодзь - Дуйсбург - Барселона. Протяженность пути составляет примерно 2,4 тыс. км. Перевозки планируются между Украиной и Испанией с перевалкой товара в польском Хелме, в 25 км от границы с Украиной.

Испанский Минтранс уточнил, что контейнеры Renfe Mercancias прибудут в Хелм 22-28 августа под загрузку украинской кукурузой, где будут обработаны для последующей передачи на терминал логистического оператора Kombiverker в Лодзе (Польша). Перевозку между Лодзем и Хелмом осуществит польский железнодорожный оператор DBP.

После загрузки контейнеров поезд будет курсировать из Лодзя в Барселону. Из зернового терминала в Барселоне товар будет доставлен конечному покупателю. Прогноз прибытия пилотной партии в Барселону – начало сентября.

"Первые этапы этого пилотного проекта совпадают с открытием (украинских - ИФ) портов Черного моря и морских зерновых маршрутов (. . .), поэтому пробная поездка будет совершена с 600 тоннами кукурузы, меньшим объемом, чем первоначально было запланировано", - добавляет испанский Минтранс.

Таким образом, пилотный проект ориентирован на анализ возможностей наземного транспорта как альтернативы морскому экспорту из Украины, он будет осуществляться в государственно-частном партнерстве между представителями транспортных и сырьевых отраслей ЕС.

Испания Украина
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