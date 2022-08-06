Politico сообщило об отказе военного руководства КНР от контактов с коллегами из США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Многократные попытки американских военных чиновников на фоне напряженности вокруг Тайваня связаться с китайскими коллегами оказались безрезультатными, сообщила газета Politico со ссылками на информированные источники.

Издание отмечает, что "официальные лица и эксперты говорят, что молчание Китая - недальновидный и безрассудный шаг, который увеличивает риск эскалации и без того напряженной ситуации".

"Если они (китайские военные - ИФ) будут действовать более агрессивно и чаще находиться в непосредственной близости от сил США, нам понадобится еще больше механизмов для обеспечения безопасной операционной среды", - сказал Politico Рэнди Шрайвер, занимавший пост высокопоставленного чиновника Пентагона по политике в Азии в администрации президента Дональда Трампа.

В последнем разговоре с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэном, состоявшимся 7 июля текущего года, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли "подчеркивал важность полностью открытых линий связи с руководителями министерства обороны Китая, чтобы гарантировать, что мы сможем избежать любых просчетов", сказал изданию исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Тодд Бризил.

Китай в пятницу объявил, что прекращает официальные контакты с высокопоставленными американскими военными, включая региональных командующих, а также переговоры по безопасности на море.

"Это объявление конкретно не относится к коллегам (министра обороны Ллойда) Остина и Милли, и официальные лица заявили, что эти руководители по-прежнему открыты для общения", - пишет Politico.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что, хотя отказ Китая от общения с американскими военными "не полностью лишает высокопоставленных представителей вооруженных сил возможности поговорить", риск инцидентов увеличивается.

"Эти линии связи на самом деле важны для того, чтобы помочь снизить риск просчетов и неправильного восприятия", - сказал Кирби.

Издание пишет, что риск таких инцидентов растет. "Китай в последнее время усилил активность в Тихом океане, особенно в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, это вызывает тревогу у официальных лиц США", отмечает издание.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин заявил США решительный протест, поскольку этот визит стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США.

В МИД КНР заявили, что в ответ на это грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.

Китай 4 августа начал крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками, которые продлятся до воскресенья.