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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Писатель Салман Рушди начал дышать самостоятельно после нападения

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Британский писатель мусульманско-индийского происхождения Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, снят с ИВЛ и дышит самостоятельно, сообщает The Guardian со ссылкой на агента писателя.

Также издание приводит слова писателя Атиша Тасира, который отметил, что Рушди уже разговаривает и даже шутит.

75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот прямо на сцене, когда готовился прочесть лекцию в Нью-Йорке. Его агент ранее сообщал, что у писателя серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.

Как отмечает The Guardian, ранее в субботу подозреваемый в нападении не признал вины.

Нападавший был задержан сразу после нападения. Им оказался 24-летний Хади Матар из города Фэйрвью штат Нью-Джерси.

Салман Рушди неоднократно получал угрозы из-за своего произведения "Сатанинские стихи", которое многие мусульмане расценивают как богохульство. Книга с 1988 года запрещена в Иране, а ныне покойный аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, фактически приговаривавшую Рушди к смерти. При этом правительство Ирана впоследствии дистанцировалось от фетвы, но негативное отношение к писателю в стране сохранилось.

США Салман Рушди
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