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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Арестованный за нападение на Рушди удивлен, что тот выжил

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в покушении на Салмана Рушди 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси заявил, что очень не любит писателя, который нападал на ислам, и удивлен, что тот жив. Он заявил об этом в интервью, которое дал The New York Post из тюрьмы.

Матар признался, что читал только пару страниц из "Сатанинских стихов" Рушди, которые стали поводом для аятоллы Рухоллы Хомейни издать в 1989 фетву с призывом убить писателя. Однако он смотрел видеозаписи лекций Рушди, и понял, что этот человек ему неприятен из-за нападок на верования мусульман.

Матар также сказал, что уважает покойного Хомейни и считает его великим человеком, но отказался комментировать возможную связь покушения с фетвой.

В суде после задержания Матар заявил о невиновности.

Нападение на Рушди было совершено 12 августа во время лекции о свободе художника, которую он собирался прочитать в Нью-Йорке. На него напал человек из зала и успел нанести ему несколько тяжелых ножевых ранений, пока его не схватили и не оттащили.

По словам Матара, он решил приехать а эту лекцию после того, как увидел зимой в твиттере ее анонс.

Матар родился в США в семье выходцев из Ливана. По словам его матери, он сильно изменился после того, как в 2018 году съездил на месяц в Ливан повидаться с отцом. Она сказала Daily Mail, что он стал более религиозным, потерял мотивацию учиться и работать и стал много времени проводить в своей комнате, сидя в интернете, играя в игры и просматривая кино на Netflix. Мать Матара также заявила журналистам, что отказывается от сына.

Салман Рушди Иран США Рухолла Хомейни Ливан Хади Матар
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