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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Поступили сообщения о "минировании" метро Еревана и парламента Армении

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - МЧС Армении получил сообщения о минировании ереванского метрополитена, важнейших военных и гражданских объектов.

По данным службы, в Центр кризисного управления МЧС Армении поступили сигналы о заложенных взрывных устройствах в ереванском метрополитене, военных и гражданских важнейших объектах, во всех торговых центрах, в зоологическом парке, парламенте, церкви Св.Григория Просветителя.ии.

На места выехали кинологи и спасатели, инженерно-саперные группы.

"Исходя из соображений безопасности, осуществляется эвакуация граждан", - отметили в МЧС.

В свою очередь пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатрян сообщила в своей соцсети, что в МЧС поступило сообщение о заложенных на всех станциях метрополитена взрывных устройствах.

"На данный момент пассажироперевозки прекращены", - отметила Хачатрян.

Армения Ереван
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