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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Что случилось этой ночью: четверг, 18 августа

Досрочное возвращение космонавтов на МКС, экстрадиция россиянина из Нидерландов в США, отравление детей в летнем лагере во Владивостоке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Космонавты "Роскосмоса" досрочно вернулись на МКС из открытого космоса. Незавершенные работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента станции доделают в следующий раз.

- В Эстонии вступило в силу распоряжение об ограничении выдачи виз и въезда в страну для граждан РФ с выданной Эстонией шенгенской визой. В виде исключения на год будет продлен вид на жительство тем студентам, которым это нужно для завершения учебы в эстонских вузах.

- Нидерланды передали США россиянина, обвиняемого в отмывании денег. Денис Дубников, задержанный в 2021 году по запросу ФБР в Нидерландах по обвинению в отмывании криптовалюты, экстрадирован в США для предъявления ему обвинений в штате Орегон.

- 24 ребенка госпитализированы с симптомами пищевого отравления из летнего лагеря во Владивостоке. Всего в лагере отдыхал 261 ребенок.

- Мали обвинила Францию в "актах агрессии" и потребовала срочного созыва СБ ООН. Мали обвиняет Францию в "повторяющихся и частых нарушениях" национального воздушного пространства французскими ВВС, самолеты которых якобы совершают действия, "считающиеся шпионажем", и предпринимают попытки "запугивания".

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